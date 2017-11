Google: Neue Werbelösung für Schweizer KMUs lanciert

Google Schweiz gab am Dienstag im Rahmen eines Medienfrühstücks im Zürcher EWZ Kraftwerk Selnau den Start von «Google AdWords Express» in der Schweiz bekannt. Dank dem neuen Online-Marketing-Dienst sollen KMU und Kleinstbetriebe online auf einfache Weise und ohne grosse Ressourcen potenzielle Kunden für ihr Geschäft finden können.

Im richtigen Moment gefunden werden

Konsumenten tätigen häufig eine Google-Anfrage, wenn sie etwas Bestimmtes suchen. Gemäss dem Consumer Barometer recherchieren mehr als die Hälfte der Nutzer in der Schweiz Produkte und Dienstleistungen online, bevor sie etwas kaufen. 61 Prozent suchen am selben Tag nach lokalen Geschäftsinformationen. Kunden sind also besonders kaufbereit, wenn sie lokale Suchen durchführen. «AdWords Express» helfe, Konsumenten genau dann zu erreichen, wenn sie nach dem suchen, was ein Betrieb als Produkt oder Dienstleistung anbietet.

Der Dienst sei speziell für kleinere Unternehmen entwickelt, um zielgerichtete Werbekampagnen mit wenigen Klicks zu erstellen. So könnten KMU ihre Produkte und Dienstleistungen ganz einfach bei Google bewerben, um Anrufe, Ladenbesuche und Webseiten-Aktivitäten von potenziellen Kunden zu erzielen. Das Tool verbessere die Online-Marketing-Kampagne laufend, messe deren Leistung und zeige klare, verständliche Ergebnisse an.

Echte Ergebnisse, statt nur Klicks

Für KMUs könne es häufig schwierig sein, zu erkennen, wie relevant Anzeigen wirklich sind, über die einfache Klickzahl hinausgehend. Bei «AdWords Express» erhalte man echte Resultate, die auf einem zuvor formulierten Unternehmensziel basieren: Kundenanrufe, Besuche im Laden oder Aktivitäten auf der eigenen Unternehmens-Webseite. Mit einem festgelegten Ziel im Hinterkopf soll «AdWords Express» eine Anzeige kontinuierlich optimieren und anzeigen, wie gut diese das festgelegte Ziel erreicht. Man zahle nur, wenn eine Anzeige funktioniert – wenn also ein Kunde direkt auf die Anzeige klickt oder als Folge dieser beim Unternehmen anruft.

Innovative Technologie für Schweizer KMUs

Die manuelle Erstellung und Verwaltung einer erfolgreichen Online-Marketing-Kampagne kann fortgeschrittene Fähigkeiten voraussetzen und viel Zeit in Anspruch nehmen. «Für Kleinunternehmer, aber auch Marketingfachleute, die nicht die Zeit, die nötigen Fähigkeiten oder finanziellen Ressourcen haben, um dies zu erlernen, ist ‹AdWords Express› die perfekte Antwort», sagte Patrick Warnking, Country Director von Google Schweiz, an der Medienorientierung. Mit der Automatisierungs- und Machine-Learning-Technologie von Google übernehme «AdWords Express» die zeit- und kostenintensiven Elemente einer Online-Werbekampagne, wie beispielsweise das Verfassen von Anzeigentexten, die Erstellung von Keyword-Listen und die Optimierung für Netzwerke und Geräte. Mit diesem Ansatz sei das Tool ideal für Unternehmen, die nicht über dezidierte Marketingexperten verfügen. (pd/maw)