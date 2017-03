Agentur am Flughafen: Neuer Kunde nach mehrstufigem Pitch

Die Continental Suisse SA setzt im Dialogmarketing künftig auf die Expertise der Agentur am Flughafen. Die Agentur ist als Sieger aus einem mehrstufigen Pitch herausgegangen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Auftrag umfasst Dialogmassnahmen zur Leadgenerierung aus Teilnehmenden an TCS-Fahrtrainings, wo Continental Suisse als Sponsor auftritt. Mit der neuen Dialogmarketingstrategie bearbeitet die Continental Suisse erstmals gezielt Endkunden. Die Herausforderung wird es sein, mit den Teilnehmenden von TCS-Fahrtrainings über die Trainings hinaus in einen Dialog zu treten und sie so langfristig für das die «Vision Zero» (jeder Verkehrstote ist einer zuviel) und für die Marke Continental zu begeistern. (pd/cbe)