Jede noch so kreative Live-Marketing-Aktivität, sei es ein Event, ein Sampling oder eine Promotion, ist gemäss Mitteilung vergebens, wenn sie nicht wahrgenommen wird. Mit Livealytics werden vor Ort Besucherströme und Verweildauer gemessen und so wichtige Marketing-KPI’s herausgefiltert, wie es in einer Mitteilung heisst. «Mit diesen Kennzahlen können unsere Kunden ihre Aktionen auswerten und erhalten so Auskunft über Erfolg oder Verbesserungspotenzial einer Massnahme – und zwar live», lässt sich Alban Haas, Managing Partner der Agentur Promotion-Tools AG und Initiant, zitieren.

Das interaktive Dashboard zeigt in Echtzeit die Reichweite der Aktivität auf, ermittelt die Anzahl Passanten, die mit einem Produkt in Kontakt gekommen sind oder sich dafür interessiert haben, und wertet aus, ob eine Interaktion stattgefunden hat. Sozusagen das Google Analytics für Offline-Massnahmen, wie die Agentur weiter schreibt.

An der diesjährigen Suisse Emex war Livealytics erstmals live zu sehen. (pd/tim)