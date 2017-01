Watson: Newsportal arbeitet mit Google zusammen

Das Newsportal Watson arbeitet ab sofort mit Google als Technologie-Partner zusammen: Der Hintergrund für den Wechsel auf DoubleClick for Publishers und die DoubleClick AdExchange liegt in den Vorteilen, die die Kombination von AdServer und Sell Side Platform (SSP) bieten.

So vereinfacht die Kombination der beiden führenden Technologien von Google etwa sowohl den vollautomatisierten und programmatischen Einkauf per SSP, als auch den eigenständigen respektive individuellen Einkauf von Werbeflächen auf Watson. All dies geschieht in Echtzeit, und die Kunden profitieren von der schnelleren Auslieferung.

«Nach einer genauen Analyse der verschiedenen Anbieter haben wir uns für Google als zukünftigen Technologie-Partner entschieden, da wir Google als den besten Partner im Hinblick auf Effizienz, Performance und Innovation für uns und unsere anspruchsvollen Werbekunden sehen», wird Watson-CEO Michael Wanner in einer Mitteilung zitiert.

Das programmatische Watson-Werbeinventar ist ab sofort via DoubleClick AdExchange buchbar. (pd/cbe)