SZBlind: Nina Hug übernimmt das Marketing

Der Schweizerische Zentralverein für das Blindenwesen (SZBlind) mit Hauptsitz in St. Gallen hat sich im Bereich Marketing verstärkt. Für die neue Stelle konnte Nina Hug gewonnen werden, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Beim SZBlind habe ich eine erfüllende Aufgabe gefunden. Dass ich mein Know-how und meine Energie einsetzen kann, um blinden, sehbehinderten und hörsehbehinderten Menschen mehr Gehör zu schaffen, spornt mich an», wird Hug in der Mitteilung zitiert.

Hug hat die Gesamtverantwortung für das Marketing und zeichnet auch verantwortlich für das Fachmagazin tacuel, das viermal jährlich erscheint. Der SZBlind will mit Hug das Kommunikationsteam rund um dessen Leiter Norbert Schmuck verstärken. Die Kommunikations zu den diversen Anspruchsgruppen wird immer anspruchsvoller und wichtiger – vor allem auch für die Onlinekommunikation, die mit Hug intensiviert werden soll.

Hug hat an der Universität Hamburg Journalistik, Kommunikationswissenschaften und Naturschutz studiert und von 2003 bis 2004 an der Université Montesquieu in Bordeaux ein Auslandstudium absolviert. Im 2011 hat sie ihre Studien mit dem Doktorat an der Universität St. Gallen abgeschlossen (Dissertation zum Thema «Managing Nonprofits Multiple Accountibilities»). Von 2011 bis 2015 war Hug Dozentin im Master of International Affairs an der Universität St. Gallen und Leiterin der Abteilung Wirkung & Prozesse beim WWF Schweiz. Ab 2015 war sie Leiterin Kommunikation & Marketing vom Kloster Disentis.

Die 35-Jährige ist Mutter von zwei Kindern und lebt mit ihrer Familie in Teufen bei St. Gallen. (pd/cbe)