Glückskette: «No Billag» gefährdet die Stiftung

Die Glückskette muss sich einer Herausforderung stellen. Eine erste grosse Hürde sei die Abstimmung am kommenden 4. März über die No-Billag-Initiative, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Annahme der Initiative würde die Partnerschaft mit der SRG und damit gleichzeitig die Zukunft der Glückskette gefährden. Es gebe in der Schweiz keine andere Plattform wie die SRG, welche die Schweizer Bevölkerung – auch in den abgelegensten Landesteilen – im Falle einer Katastrophe so effektiv informieren, sensibilisieren und mobilisieren könne, heisst es weiter.

In den 70 Jahren ihrer Geschichte konnte die Glückskette laut Mitteilung über 1,7 Milliarden Franken sammeln. Zum Beispiel 2004 über 227 Millionen Franken Spendengelder für die Opfer des Tsunamis in Asien und über 74 Millionen Franken nach den Unwettern in der Schweiz im Jahr 2000. Seit ihrem Ursprung unterstützte die Stiftung dank den Rekordsammlungen über 3500 Projekte ihrer Partnerorganisationen in rund 70 Ländern. Eine geschwächte und weniger starke Glückskette würde über weit weniger Mittel verfügen, heisst es weiter. (pd/cbe)