Echowerk: Obstacle-Run-Serie neu im Portfolio

Echowerk vermarktet neu die Obstacle-Run-Serie in der Schweiz. Das Vermarktungsunternehmen erweitert mit dem Fisherman's Friend StrongmanRun (FFSMR) sein Portfolio. Das in Zürich angesiedelte Unternehmen wurde von der Veranstalterin invents.ch für die kommenden drei Jahre mit der exklusiven Vermarktung der Sponsoringflächen der Sommer und Winter Edition in der Schweiz betraut, wie es in einer Mitteilung heisst. Agenturgründer Manuel Schaub peilt demnach eine gezielte Integration zukünftiger Sponsoren an. Der Fokus liegt für ihn insbesondere auf die Weiterentwicklung der bisherigen Sponsoringstrukturen und Angebote.

Am 2. Juni 2018 findet die FFSMR Sommer Edition in Engelberg im Kanton Obwalden statt. Erwartet werden rund 7500 Teilnehmer, die auf der 18 Kilometer langen Strecke über verschiedene Hindernisse körperlich gefordert werden und gleichzeitig viel Spass haben sollen. (pd/wid)