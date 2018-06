Ford Credit Schweiz: Oliver Schick wird Sales & Marketing Manager

Oliver Schick wird neuer Sales & Marketing Manager, Patrik Björklund übernimmt die Stelle als Operations Manager, wie es in einer Mitteilung heisst. Auslöser der Rochade sei der Wechsel von Karin Wirz, bisherige Sales & Marketing Managerin, Ford Credit Schweiz, zu Ford Credit Europe.

Wirz wird am Hauptsitz in Warley (UK) ein internationales Projekt leiten. Ihre Position übernimmt Oliver Schick, bisheriger Operations Manager, Ford Credit Schweiz. Er verfügt über 25 Jahre Erfahrung bei Ford, davon zehn Jahre bei der Ford Motor Company und 15 Jahre bei Ford Credit. Schick bringt neben einem MBA auch fünf Jahre Auslanderfahrung in Deutschland und Frankreich mit.

Seine Nachfolge als Operations Manager, Ford Credit Schweiz, tritt Patrik Björklund an. Er ist seit 2014 bei Ford Credit Schweiz in den Bereichen Risikomanagement und IT tätig. Zuvor arbeitete Björklund bei Ford Credit Schweden in den Bereichen Finanzen, Wholesale- und Retail-Risikomanagement. Er verfügt über einen Bachelorabschluss in Betriebswirtschaft und Hospitality Management. Beide, Oliver Schick und Patrik Björklund, raportieren an Kai Broich, Country Manager Ford Credit Schweiz. Sie treten ihre neue Stelle am 1. Juni 2018 an. (pd/wid)