TWmedia: Oliver Schönfeld neu in der Geschäftsleitung

Die Basler Mediaagentur TWmedia verstärkt ihre Geschäftsleitung und holt sich Oliver Schönfeld an Bord. Der 48-Jährige startet per sofort als Managing Director und Stellvertreter des Inhabers Stephan Küng, heisst es in einer Mitteilung. Schönfeld und Küng leiteten von 2001 bis 2009 mit Initiative Media bereits acht Jahre lang zusammen die Geschicke einer Agentur.

Die weiteren Stationen von Oliver Schönfeld waren Strategic Planning Director bei der KSP Werbeagentur, Marketing Director der Clear Channel Schweiz und zuletzt Managing Director von PHD Media in Zürich.