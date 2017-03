UBS: Oliver Vedolin leitet neue Marketingeinheit

Die Grossbank UBS gründet die neue Organisationseinheit Content Marketing & Dialogue, wie es in einer Mitteilung heisst. Diese vereine die beiden Einheiten Content Marketing und Dialogue. Erstere bündelt alle Aktivitäten des on- und offline Publishing, während innerhalb der Organisation Dialogue Digital- und Direct Marketing subsumiert werden.

Das Team rund um Oliver Vedolin setzt sich laut UBS aus zehn Fachspezialisten zusammen, die zu gleichen Teilen innerhalb von UBS und der Schweizer Kommunikationsbranche rekrutiert wurden. Das Team hat im Februar seine Arbeit aufgenommen und ist in der Europaallee in Zürich stationiert. «Mit dem Start der neuen Abteilung planen wir einen weiteren Ausbau unserer Marketing-Kompetenze», wird Daniel Fischer, Head of Marketing UBS Switzerland, in der Mitteilung zitiert. Der Wissensaufbau und -transfer sowohl intern als auch gegenüber unseren Kundengruppen sei ein zentrales Element dieser Strategie und werde bald spürbar werden.

In Inhalten denken

Die Neuorganisation schafft laut UBS agilere Prozesse. «Themen werden integriert entwickelt und bearbeitet. So werden die Synergien über alle Abteilungen hinaus, bis zur Kollaboration mit dem globalen Marketing von UBS, genutzt», sagt Oliver Vedolin, Head of Content Marketing & Dialogue UBS Switzerland, laut der Mitteilung.

Ein weiterer Schwerpunkt in der Neuorganisation und der Etablierung der neuen Organisationseinheit ist die strategische Verzahnung mit der Abteilung Creative Concepts & Campaigns, geleitet von Sonja Kingsley-Curry. «Wir werden in der neuen Konstellation die Entwicklung von Talking Pieces noch stärker vorantreiben. Egal, ob es sich um grosse Kampagnen oder einzelne Content Elemente handelt», sagt sie.

Kingsley-Curry verfügt über einen Master in Marketing der IMB/Uni Bern und weist mehr als 20 Jahre Erfahrung als Marketing-Strategin auf, einerseits in führenden Marketingpositionen bei internationalen Retail- und Luxury-Konzernen wie Valora, Tchibo/Hamburg, IWC Schaffhausen, sowie als Strategy Director UBS Switzerland, internationaler Agenturnetzwerke wie AY&R und Havas. Seit 2015 prägt sie mit ihrem Team die Creative Concepts & Campaigns des Marketings von UBS in der Schweiz.

Oliver Vedolin arbeitet seit elf Jahren in der Kommunikationsbranche. Dabei zeichnete er die letzten sechs Jahre für die führende Schweizer Kreativagentur Jung von Matt/Limmat als Stratege und Konzepter verantwortlich. Unter anderem war er für den Aus- und Aufbau der Digital- und Social Media-Kompetenzen innerhalb der Agentur verantwortlich und hat an zahlreichen Kampagnen und digitalen Markenerlebnissen mitgearbeitet. Bevor Vedolin zu UBS wechselte, gründete er im April 2016 Jung von Matt/play – eine Jung von Matt-Tochter mit Fokus auf Konzeption und Produktion von Bewegtbild-Content. Vor seiner Zeit bei Jung von Matt hat Vedolin im In- und Ausland für bekannte Kommunikations- und Werbeagenturen gearbeitet. Er hat «International Affairs & Governance» an der Universität St. Gallen studiert. Zudem doziert er an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich (HWZ) und im Rahmen der IAB Switzerland Academy.(pd/wid)