MoneyPark: Oliver Wirtz ist neuer Marketingleiter

von Tim Frei

Mehr als vier Jahre arbeitete Oliver Wirtz als Marketingleiter bei newhome.ch, dem kostenlosen Immobilienportal der Kantonalbanken. Nun hat er zu MoneyPark gewechselt, wo er seit 1. Juni in der gleichen Funktion tätig ist. «Nach einer intensiven, interessanten und auch lehrreichen Aufbauphase bei newhome.ch war es für mich an der Zeit, eine neue Herausforderung anzunehmen», begründet Wirtz seinen Entscheid auf Anfrage von persoenlich.com.

«Der Wechsel zum innovativen Fintech-Unternehmen MoneyPark, welches mit seinem Geschäftsmodell in einem vergleichbaren Bereich tätig ist, war für mich persönlich die ideale Weiterentwicklung», sagt er weiter. Anders als bei newhome.ch könne er nun bei MoneyPark auf ein internes Team von Fachspezialisten aus einzelnen Bereichen wie Performance Marketing, Layout & Design sowie Text & Inhalt zurückgreifen.

Wirtz war am Anfang seiner Berufskarriere in Verlagen tätig. Zuerst arbeitete er während sechs Jahren bei Tamedia – dies als Online Producer und Webmaster von «Facts» sowie als stellvertretender Leiter der Online-Zeitschriften. Später wechselte er zu Ringier, wo er die Onlineredaktion vom «SonntagsBlick» leitete und zudem Teil von konzernübergreifenden Projekten wie beispielsweise dem Relaunch von blick.ch war. Danach arbeitete er für fast fünf Jahre beim IT-Verlag IDG Communications. Zuerst amtete er als Webdirector und stellvertretender Chefredaktor, danach war er zwei Jahre im Bereich Online Business Development für Online-Marketing und Projektmanagement zuständig. Während der ganzen Zeit nahm er Einsitz in der erweiterten Geschäftsleitung.