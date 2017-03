Zu Beginn erwartet die Kunden auf der Betaversion von Intersport.ch ein Sortiment von über 10’000 Sportartikeln. Das Produktangebot wird laufend ausgebaut und soll mit hilfreichen Expertentipps angereichert werden. Das Wintersport-Sortiment wird ab dem dritten Quartal auf die nächste Wintersaison hin erweitert. Fahrräder und Velozubehör folgen 2018, heisst es in einer Mitteilung.

«Wir wollen dem Kunden das beste Einkaufserlebnis für Sport- und Outdoorprodukte bieten. Durch die clevere Kombination von Online- und Offline-Services bieten wir den Kunden einen echten Mehrwert», wird Patrick Bundeli, CEO Intersport Schweiz, zitiert. Werden auf der responsiven Webseite bestellte Artikel ins Fachgeschäft geliefert, erfolgen Anproben, Produktberatung und allfälliges Umtauschen direkt vor Ort. Die Fachhändler haben direkten Zugriff auf das Onlinelager als «verlängertes Regal». Dadurch profitieren Kunden an ausgewählten Verkaufsstellen von einer so grossen Produktauswahl wie noch nie.

Im Zusammenspiel mit den stationären Fachhändlern sei ein umfassendes Omnichannel-Angebot im Schweizer Sport- und Outdoor-Fachhandel entstanden, heisst es in der Mitteilung weiter. Omnichannel bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Kunden bei der Produktsuche, der Beratung, bei Miete und Kauf sowie beim Service nach dem Kauf beliebig oft zwischen Internet und Ladengeschäft hin und her wechseln können.

Intersport Schweiz verfügte bisher über keine Online-Verkaufsmöglichkeit. Der neue Onlineshop wurde durch die Competec-Gruppe – zu der unter anderem mit Brack.ch einer der umsatzstärksten Schweizer Online-Fachhändler gehört – entwickelt und umgesetzt. Alle angebotenen Sportartikel werden direkt aus dem Competec-Logistikzentrum in Willisau geliefert, was sowohl den Kunden wie auch den Fachhändlern eine hohe Verfügbarkeit und damit schnelle Lieferungen garantiert. (pd/cbe)