Coca-Cola: «One Brand»-Strategie in der Schweiz lanciert

Mit dem Strategiewechsel werden die drei Sorten Light, Zero und Life als Varianten unter dem Dach des Originals vereint. Die Markeninhalte und Werte von Coca-Cola werden somit auf das ganze Sortiment erweitert. Künftig spielen das klassische Coke-Rot und der ikonische Button «Red Disc» die Hauptrolle in der Kommunikation, wie es in einer Mitteilung heisst.

Sämtliche Dosen und Flaschen weisen dasselbe Design und denselben Stil auf. Um jedes Produkt klar zu kennzeichnen, erscheint die jeweilige Farbe auf jeder Verpackung: Schwarz für Zero Zucker, Silber für Light und Grün für Life. Zum neuen Design gehört auch, dass der Name und die Vorzüge des jeweiligen Produktes auf der Vorderseite aufgedruckt sind, damit die Konsumentinnen und Konsumenten eine bewusste Entscheidung treffen können.

Die Schweiz gehört zu den ersten Ländern in Europa

«Die ‹One Brand›-Strategie markiert einen der wichtigsten Meilensteine in der 130-jährigen Geschichte von Coca-Cola und ist eine Verpflichtung gegenüber unseren Konsumenten», sagte Marcos de Quinto, Executive Vice President & Chief Marketing Officer bei The Coca-Cola Company, am Freitag vor den Medien in der Zürcher Sihlpapierfabrik.

«Mit der Verbindung aller Varianten unter einer Dachmarke unterstreichen wir die Auswahlmöglichkeiten innerhalb der Coke-Familie klarer und machen es damit noch einfacher, sich passend zum jeweiligen Moment oder dem individuellen Lebensstil für eine Coke mit oder ohne Kalorien, mit oder ohne Koffein zu entscheiden.»

Das neue Design wird schrittweise ausgerollt. Den Anfang machte im letzten Frühjahr 2016 der mexikanische Markt. Die Schweiz gehört zu den ersten Ländern in Europa, das die neue «One Brand»-Strategie implementiert.

Schweizer Promis «One Brand»-Ambassadoren

Die «One Brand»-Strategie wird in der Schweiz mit einer integrierten – und erstmals komplett lokalisierten – Marketing-Kampagne lanciert, die aus TV-, Online- und Aussenwerbung sowie diversen Aktivitäten mit Meinungsführern und in den sozialen Medien besteht. Die Plakate werden ab dem 13. Februar zu sehen sein.

Hauptprotagonisten sind vier Schweizer «One Brand»-Ambassadoren: der Musiker Stress, Moderatorin Alexandra Maurer, Fussballer Xherdan Shaqiri und der Instagram-Star Zoë Pastelle. Diese wurden für die Kampagne vom Schweizer Starfotografen Hanspeter Schneider abgelichtet.

Die Kampagnensujets zeigen die Ambassadoren in echten Lebensmomenten und in ihrem natürlichen Umfeld. Ihre Wahl der passenden Coca-Cola-Variante in der gegebenen Situation veranschaulicht die Auswahlmöglichkeiten, die sich den Konsumenten unter dem neuen «One Brand» bieten.

So ist Xherdan Shaqiri einmal auf einem öffentlichen Streetsoccer-Platz mit einer Coke Zero Zucker in der Rheinstadt Basel zu sehen. Ein zweites Sujet zeigt ihn im Stadiontunnel – in der Hand eine Coke Original. Alex Maurer geniesst zuhause auf ihrem Sofa eine Coke Light und backstage wählt sie das Original. Rapper Stress wurde in den Strassen seiner Heimatstadt Lausanne mit einer Coke Original und im Aufnahmestudio mit einem Coke Zero Zucker abgelichtet. Die 17-jährige Kinofilm-Schauspielerin und Instagrammerin Zoë Pastelle hat sich mit einer Coke Life beim Shoppen in der Zürcher Altstadt und mit einer Coke Zero Zucker beim Feiern an der Zürcher Langstrasse in Pose geworfen. (pd/cbe)