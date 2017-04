In Flagranti Design: Orientierung durch clevere Signaletik

Das Areal der Privatklinik Wyss im bernischen Münchenbuchsee hat Dorfcharakter und umfasst zentrale Gebäude wie das Garten- oder das Bauernhaus. Zur Orientierung und Wegleitung von Patienten und Besuchern hat in flagranti design ein Signaletik-Konzept entwickelt. Dieses wurde mit der Eröffnung des neuen Lärchenhauses am 1. April offiziell vorgestellt, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Zur Umsetzung erfasste und analysierte In Flagranti Design zunächst die bestehenden Beschriftungselemente, Verkehrswege und Gebäudestrukturen. Innerhalb des Areals sorgen Infostellen für eine rasche Übersicht und leiten zu den einzelnen Häusern. In den Gebäuden lenken Wegweiser, Stockwerk- und Raumbeschriftungen zu den Zimmern. Visuelles Element der Signaletik ist ein Rahmen, der im Sinne eines Bilderrahmens an einen wohnlichen und privaten Kontext erinnere, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Signaletik-Auftritt der Privatklinik ist warm, offen und freundlich. Diese Emotionen entstehen auch über den Einsatz von Holzelementen.

In Flagranti Design ist Teil des Agenturnetzwerks Inspiratio.net mit Sitz in Lyss (persoenlich berichtete). (pd/lom)