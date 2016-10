Brainbow: Originelle Ideen für Grossunternehmen

GfM-Marketingpreis 2016

«Ich habe das Winterfeeling im Blut»

Reto Gurtner, Gründer der Weissen Arena Films-Laax, erhielt am Dienstagabend in Zürich den GfM-Marketingpreis.

Vor 20 Jahren fusionierte Reto Gurtner die Bergbahnen Crap Sogn Gion in Laax und mit den Bergbahnen Flims. Daraus entstand die Weisse Arena, das Mekka der Snowboard-Bewegung. Jetzt will Gurtner China erobern. Zuvor wurde er am Dienstagabend in Zürich mit dem GfM-Marketingpreis ausgezeichnet.

von Matthias Ackeret