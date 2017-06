Zusammen mit dem Technologie-Start-up Zulu 5 hat Audienzz das neue Live-Monitoring-Tool Zulu White entwickelt. Zulu White erfasst zuverlässig sämtliche kampagnenrelevanten Informationen und kategorisiert die Daten nach Branche und Kanälen, wie die NZZ Mediengruppe in einer Mitteilung schreibt.

Media Focus erhebt die Präsenz von Marken über alle Kommunikationsfelder. Die Daten aus Werbung, sozialen Netzwerken, News, Blogs und anderen Kanälen werden zur sogenannten «Total Brand Visibility» aggregiert. Mit der Integration der digitalen Daten von Audienzz veredle und vervollständige Media Focus ihre bestehenden Dienstleistungen. «Das Vertrauen, das Media Focus in unsere Produkte setzt, bestätigt uns in unserer Strategie, weiter in eigene Entwicklungen zu investieren», lässt sich Remo Baumeler, Managing Director von Audienzz, in der Mitteilung zitieren.

Im Rahmen der strategischen Zusammenarbeit zwischen Media Focus und Audienzz sollen auch gemeinsame Produktentwicklungen geplant sein. «Wir wollen die absolute Transparenz für unsere Kunden auch auf den digitalen Kanälen schaffen. Die Partnerschaft mit Audienzz unterstreicht unsere Führungsrolle bei der unabhängigen Erhebung von digitalen Marken- und Kampagnendaten», wird Jens Windel, CEO von Media Focus Schweiz, zitiert. (pd/tim)