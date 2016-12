Passenger TV: Partnerschaft mit PostAuto verlängert

Soeben haben PostAuto und Passenger TV ihren Zusammenarbeitsvertrag beim Fahrgast-TV um weitere zwei Jahre verlängert. Damit führen PostAuto und Passenger TV ihre langjährige Partnerschaft weiter, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der erste Vertrag liegt acht Jahre zurück: Per Fahrplanwechsel 2008 schalteten die Postautos in Spiez und Region als eine der ersten Fahrzeugflotten das damals in der Schweiz noch brandneue Fahrgastinformations-System auf.

Heute läuft Passenger TV in rund 1300 Postautos. In den kommenden zwei Jahren sollen etwa 200 Fahrzeuge der gelben Flotte neu dazu kommen. Und mittlerweile ist die Passenger TV AG Marktführerin beim Schweizer Fahrgast-TV, erreicht praktisch flächendeckend ein Millionenpublikum und ist in Trams, Bussen und S-Bahnen von 23 Kantonen und rund 50 öV-Unternehmen präsent. (pd/cbe)