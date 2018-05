Roberto Lazzari Company: Partnerschaft mit Soho House eingegangen

Das 1995 in London gegründete Soho House, welches sich als Clubhaus für die Kreativwirtschaft definiert, ging mit Roberto Lazzari Company eine strategische Partnerschaft für die Schweiz ein. Zürich ist dabei im Fokus des künftigen Interesses, wie es in einer Mitteilung heisst. Schweizer Mitglieder treffen sich zu regelmässig wiederkehrenden Netzwerkveranstaltungen und können neben den Hausstandorten somit Mailand, Rom, Lissabon, Paris, Kopenhagen, Tel Aviv, mehreren Städten in Asien und den USA, welche alle unter dem Konzept «Cities Without Houses» laufen, auch an Events teilnehmen.

Die 2017 gegründete Roberto Lazzari Company versteht sich als Botschafterin und organisiert das Netzwerk in der Schweiz. «Unser Interesse ist es, kreative Menschen, doch ohne jeden Dünkel, an Events untereinander ins Gespräch zu bringen», wird Roberto Lazzari in der Mitteilung zitiert. «Unser letzter Event hiess ‹Threesome› mit Julian Zigerli, Manon Wertenbroek und Christopher Füllemann in der Galerie Roehrs & Boetsch. Eine Preview in den Bereichen Mode, Kultur und Fotografie. Mit dabei auch ein Vertreter der Soho House Art Collection.»

«Cities without Houses» ist für Soho House mit weltweit 70’000 Mitgliedern eine neue Plattform, um die Kreativwirtschaft gerade auch in Städten, in welchen noch keine Ableger existieren, ganz privat, zu verbinden.

Die Roberto Lazzari Company hat sich laut eigenen Angaben der Beratung, Planung, Kreation, Produktion und Umsetzung von Event Marketing und Interior-Design-Projekten weltweit verschrieben. Das unabhängige, besitzergeführte Unternehmen ist in Zürich domiziliert. (pd/cbe)