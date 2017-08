Ticketcorner: Pascal Zürcher wird Marketingchef

Pascal Zürcher wird per 1. Juni 2018 die Position des Marketingchefs bei Ticketcorner antreten, wie es in einer Mitteilung heisst. Urs Wyss wird neu als Verkaufsleiter die Führung der bisher direkt dem CEO Andreas Angehrn unterstellten Bereiche übernehmen. Thomas Osterwalder wird per 1. Dezember 2017 Leiter des Bereichs System-Consulting.

Das Ticketing-Unternehmen erweitere mit dem Eintritt von Zürchher seine Geschäftsleitung um einen versierten Marketing- und Technologieexperten. Mit über 14 Jahren Branchenerfahrung in leitendenden Positionen bringe Zürcher fundierte Kenntnisse in den Bereichen Software- und Produkteentwicklung, Kunden- sowie Systemberatung, Vertrieb und e- Commerce-Services mit. Zudem verfüge der 39-Jährige über ein breites Netzwerk in der Schweizer Veranstaltungsbranche.

Mit Osterwalder wechselt laut Mitteilung ein weiterer Ticketingfachmann zum Unternehmen. Der 39-Jährige bringe über 15 Jahre Branchenerfahrung sowie ein fundiertes IT- und System-Knowhow mit.

Ticketcorner baut ausserdem sein Serviceangebot mit neuen Diensten weiter aus, wie es weiter heisst: Bereits 10 Grossveranstalter würden ihren Besuchern dank der neuen Live Event App von Ticketcorner während der Veranstaltung alle Informationen anbieten sowie neue Services, attraktive Games und Verlosungen.

Ebenso erfolgreich wurde – laut eigenen Angaben – die moderne Cashless-Lösung eingesetzt: Die Festivals Moon & Stars in Locarno, Stars of Sound in Murten und Aarberg sowie das Rock oz‘ Arènes in Avenches wurden vollständig ohne Bargeld abgewickelt. Als weitere Innovationen seien für diesen Herbst die Einführung einer Selfticketing-Lösung sowie die Erweiterung der Skiplattform angekündigt. (pd/tim)