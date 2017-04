MCH Group: Patrick Sägesser neuer Head New Business

Patrick Sägesser hat per 3. April 2017 die neu geschaffene Position des Head New Business der MCH Messe Basel übernommen. Der 44-Jährige wird in dieser Funktion die Erarbeitung und Umsetzung der Wachstumsstrategie im Bereich Fachmessen verantworten, wie es in einer Mitteilung heisst. Damit verstärkt die MCH Messe Basel ihre Business Development Aktivitäten mit einem «ausgewiesenen Marketing- und Messeprofi».

Sägesser verfügt über langjährige Erfahrung im Messebusiness. Er war unter anderem in leitenden Positionen für die Vertretungen der Messe Frankfurt in der Schweiz (Natural und Mainbridge) tätig. 2012 übernahm er bei der Bernexpo die Messeleitung der Sindex, der SuisseNautic und der Suissetraffic.

Zuletzt war Sägesser als Group Exhibitions Director für das B2B-Messeportfolio der Bernexpo verantwortlich, bestehend aus den Fachmessen Sindex, Suisse Public, Ornaris, HeimtexSuisse und der Baumaschinenmesse. (pd/lom)