Am Dienstagabend wurde die 76. Generalversammlung der Gesellschaft für Marketing (GfM) abgehalten. Der Präsident Dominique von Matt begrüsste die Mitglieder im Zürcher Dolder Grand. Traditionell werden als letztes Traktandum nach dem Bericht über das vergangene Geschäftsjahr die entsprechenden Wieder- und Neuwahlen verkündet, wie es in einer Mitteilung heisst.

Neu in den GfM-Vorstand erkoren wurde Patrick Warnking (siehe Bild). Er ist Country Director Google Switzerland und wird sein Amt als Vorstandsmitglied für mindestens drei Jahre ausüben. Erneut gewählt wurden Oliver Quillet (Head of Corporate Marketing & Communication Nestlé Switzerland), Alice Šáchová (Vendbridge AG) und Florian von Wangenheim (Chair of Technology Marketing at D-MTEC, ETH Zürich). (pd/cbe)