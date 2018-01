Der persönlich-Verlag macht seit letztem Sommer mit einer Kampagne auf sich aufmerksam. Sie basiert auf Anagrammen: also auf Worten, die aus anderen Worten nur durch Umstellung der einzelnen Buchstaben gebildet werden. Die Kampagne stammt von Ruf Lanz (persoenlich.com berichtete).

Diese Kampagne gibt es neu auch animiert – und zwar in vier Versionen.

Schon gesehen? Die Kampagne von @persoenlichcom läuft derzeit an verschiedenen Bahnhöfen in Zürich, auch auf der grossen Anzeigetafel im HB. pic.twitter.com/zk7zBfs3KJ — persoenlich.com (@persoenlichcom) 31. Januar 2018

Derzeit sind diese Spots noch bis Sonntag am Hauptbahnhof Zürich – dort unter anderem auf der grossen Anzeigetafel –, am Bahnhof Enge und am Bahnhof Stadelhofen auf den eBoards jeweils von 16 bis 20 Uhr alternierend zu sehen. (cbe)