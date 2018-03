Die Schweizer Bankengruppe SYZ stellt ihre neue Werbekampagne rund um berühmte Persönlichkeiten vor. Sie stellt berühmte Zitate in den Mittelpunkt, welche die Werte und die Haltung der SYZ-Gruppe widerspiegeln sollen.

Die von der Werbeagentur Lunic gestalteten Bilder werden an konventionelle und digitale Werbeträger angepasst und in der Schweiz und in Europa zu sehen sein. Dies schreibt die Bank in einer Mitteilung.

Die ersten veröffentlichten Sujets rücken mit Winston Churchill eine historische Persönlichkeit in den Fokus, die im kollektiven Gedächtnis verankert sei. Der dank seines Hutes und seiner Zigarre habe der unverwechselbare britische Premierminister nicht nur durch seine unerschütterliche Überzeugung, sondern auch durch unvergessliche Zitate bleibenden Eindruck hinterlassen.

Weitere berühmte Persönlichkeiten des 21. Jahrhunderts sollen in Kürze hinzukommen. (pd/eh)