Business Campaigning Day: Peter Metzinger vermittelt sein Campaining-Modell

Vor 20 Jahren startete Peter Metzinger damit, sein Business Campaigning Modell zu entwickeln. Seither wurde es in einer Vielzahl von internen und externen Kampagnen und Veränderungsprozessen eingesetzt. Mit Campaigning und im Speziellen mit dem Business Campaigning Modell steht der Grundsatz und die Fähigkeit «alle Register ziehen zu können» und Veränderung strategisch zu planen und umzusetzen im Mittelpunkt, heisst es in einer Mitteilung. Gerade in Zeiten der technologischen Disruption und dem stetigen Wandel sei es enorm wichtig, seine Wettbewerbsfähigkeit zu festigen und zu steigern und das Unvorhersehbare einplanen zu können.

Jetzt findet am 30. März 2017 erstmals der Business Campaigning Day statt, der in Zusammenarbeit mit der KV Zurich Business School veranstaltet wird. Der Tag vermittelt die wichtigsten Inhalte des Modells und ist zugleich offizielles Vortagesprogramm des Campaigning Summit Switzerland 2017.



Am Business Campaigning Day gibt es am Vormittag kostenlose Impulsreferate, welche essenzielle theoretische Inputs vermitteln. Hierbei steht im Zentrum, wie strategisches Denken operativ umgesetzt werden kann, knappe Budgets wirkungsvoll eingesetzt werden können und wie richtige Zielgruppenorientierung funktioniert. Dazu kommt ein Impulsreferat von Nicolas Bürer, CEO Digital Switzerland, in welchem aufgezeigt wird, wie der digitale Wandel aktiv mitgestaltet und gemeistert werden kann.

Eine Neuheit stellt die Campaigning Werkstatt dar, welche am Nachmittag durchgeführt wird und den Fokus auf die praktische Vermittlung des Modells setzt. Hier haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, unter der Leitung und Beratung von Trainern an ihren konkreten Kampagnen- und Transformationsplänen zu arbeiten. (pd)