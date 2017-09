Sigma Online: Philip Nolze wird Agenturpartner

Neuzugang für die Zürcher Digitalmarketing-Agentur Sigma Online: Per 1. September 2017 verstärkt Philip Nolze als Agenturpartner das Team um Gründerin und CEO Noemi Alvarez, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Finanz- und Telekommunikationsspezialist, der zuletzt als Head of Online Marketing für Swisscard AECS tätig war, wird seine langjährige Marketing-Erfahrung in den weiteren Ausbau der Dienstleistungen und die Generierung von Neukundengeschäft einbringen.

Nolze verantwortete bei Swisscard sowie davor bei Axa Winterthur, Bluewin/Swisscom und eBay International ein breit gefächertes Portfolio an digitalen Marketingkampagnen, Social Media- und App-Projekten im B2C- und B2B-Bereich. Aus der Zusammenarbeit mit Digitalagenturen auf der Seite des Kunden kennt der Betriebsökonom die Bedürfnisse und Herausforderungen von Unternehmen genau, wie es weiter heisst. «Aus einem kontinuierlichen Grundrauschen können wir gezielte Optimierungen generieren und passgenaue Digitalkampagnen umsetzen», lässt sich Nolze darin zitieren. Die hohe Kunst sei es, den Einsatz der Tools der «Big Four» – Youtube, Google AdWords, Facebook und Instagram - immer so zu orchestrieren, dass sie gemeinsam bestmöglich auf die langfristigen Unternehmensziele und damit den Ertrag beim Kunden einzahlen würden.

«Mit seiner Expertise im Bereich Akquisition und Marketing-Strategie können wir noch besser die Online-Präsenzen unserer Kunden optimieren und ihnen damit einen spürbaren wirtschaftlichen Mehrwert bieten», so Alvarez über Nolze. (pd/tim)