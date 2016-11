Passenger TV: Plattform für Online-Jugendmagazin

Für die Premiere auf den Screens von Passenger TV nimmt sich Tize eines Problems an, mit dem viele öV-Benutzer kämpfen: «In einem Clip zeigen wir, wie man es anstellt, dass man unterwegs keinen Kabelsalat mit seinen Kopfhörerkabeln mehr hat», stellt Tize-CEO Nils Feigenwinter, 16, hauptberuflich Schüler am Gymnasium Liestal, für den 12. November in Aussicht.

Ab sofort wird Tize regelmässig auf den Screens von Passenger TV mit weiteren hilfreichen Tipps und Tricks für den Alltag präsent sein. Von den 20 bis 30 Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die über die ganze Deutschschweiz verteilt in ihrer Freizeit für Tize arbeiten, werden acht in Zukunft zusätzlich Tipps und witzige, überraschende Kurzbeiträge für Passenger TV aushecken und produzieren. Anvisiert wird ein junges Publikum. Interesse wecken dürften die Beiträge aber bei jeder Altersgruppe, heisst es in einer Mitteilung.

«Die Passenger TV AG freut sich, einem so jungen und bereits derart erfolgreichen Medium eine Plattform bieten zu können», sagt CEO Tobias Frommenwiler. Tatsächlich wird das Tize-Portal heute bereits von 10’000 Jugendlichen genutzt, Tendenz stark steigend. Die Idee, das Team und die Arbeit von Tize werden in den Medien breit gelobt.

Wie kam es zur Zusammenarbeit von Tize und Passenger TV? «Wir haben nach einer Plattform gesucht, auf der wir breiter wahrgenommen werden und beispielsweise am Samstag Jugendliche im Ausgang erreichen können», sagt Nils Feigenwinter. Tize klopfte deshalb bei der Passenger TV AG an. Man einigte sich auf einen Pilot auf den Screens im Raum Basel. Danach wurden Fahrgäste befragt. Die Auswertung zeigte, dass die Tize-Beiträge auf Passenger TV nicht nur sehr gut wahrgenommen werden, sondern dass sich die Befragten weiterhin Tize-Beiträge wünschen. Gerade ältere Fahrgäste fanden es gut, dass Jugendliche journalistisch tätig sind. (pd)