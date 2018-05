Inhalt und Form: Post für den hundemüden Prinz William

Nachdem der frisch gebackene Dreifachpapi Prinz William beim Gottesdienst eingeschlafen ist, nutzte Inhalt und Form sofort die Chance, um für ihren Kunden Black&Blaze ein ungewöhnliches Direct Mailing umzusetzen: Ein Päckchen Premium-Kaffee ging noch am selben Tag in die Post, adressiert an «Herr Prince William».

Was als schweizerisches Augenzwinkern gedacht war, wurde überraschend ernst genommen. Und mit einem Brief aus dem Kensington Palace beantwortet. Inhalt und Form und Black&Blaze sind laut einer Mitteilung entzückt.

Verantwortlich bei Black&Blaze Coffee Roasting: Claude Stahel; verantwortlich bei Inhalt und Form: Dominik Stibal (CEO), Karin Estermann (Creative Direction), Christine Boje (Konzeption, Text). (pd/cbe)