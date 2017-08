Y&R Group Switzerland: Produkteraten am Paleo Festival

Migros ist einer der Hauptsponsoren des Paleo Festivals in Nyon, das vom 18. bis 23. Juli über die Bühne gegangen ist. Dafür hat die Y&R Group Switzerland zum einen die Terrasse im Migipedia-Design gestaltet, zum anderen für die Festivalbesucher ein Augmented-Reality-Game entwickelt.

Dabei erhält der Spieler einen Kommentar aus den Migipedia-Bewertungen auf den Screen eines Smartphones angezeigt. Nun muss er das dazu passende Produkt finden. Dafür steht ihm in einem Regal eine Auswahl verschiedener Artikel zu Verfügung, die er mit der Discover-Funktion scannen kann und dann sofort erfährt, ob er richtig lag.

Jeder Spieler hat drei Versuche, um das richtige Produkt zu finden, und konnte so einen Sofortpreis gewinnen oder an einer Verlosung für Paleo-Tickets teilnehmen. So konnte mittels Gamification die im März erfolgreich lancierte Entdeck-Funktion Discover der Migros-App einer neuen und jüngeren Zielgruppe nochmals nähergebracht werden – direkt in ihrem Erlebnisumfeld, abseits einer Migros-Filiale oder dem eigenen Zuhause.

Verantwortlich bei Migros-Genossenschafts-Bund: Philipp Bühler (Projektleiter Digitale Kommunikation), Philipp Kuonen (Projektleiter Dachkampagne & CI/CD); verantwortlich bei Y&R Group Switzerland: Bruno Rambaldi (CTO) Swen Morath (ECD), Sebastian Eppler, Diana Zberg, Kyrill Muff (Grafik), Diaz Ordoño Jose Ignacio, Marc-André Bühler (Programmierung) Elias Zurbuchen (DTP), Lukas von Wartburg, Ebba Lindberg (Beratung) Verantwortliche Event-Agentur: TIT-PIT