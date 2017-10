Radiowerbung habe in der Schweiz noch immer nicht den Stellenwert, den sie verdient und aufgrund der Nutzung eigentlich haben müsste: Dieser Ansicht sind die Privatradios.

In Eigeninitiative und auf eigene Rechnung konzipierte und produzierte Cover Media vier auffällige Radiospots in Deutsch und Französisch, die ab sofort allen Radiostationen kostenlos zugestellt werden, wie es in einer Mitteilung heisst.

In den vier hörenswerten Spots wird auf einfache Weise vermittelt, wie Radiowerbung wirkt. Dazu braucht es keine Erklärungen. Der Spot ist Aussage genug und die Hörer kommen automatisch zum Schluss, dass Radiowerbung wirklich funktioniert.

Hans-Ueli Zürcher von Cover Media schreibt dazu: «Gattungswerbung ist ja nicht neu. Aber hin und wieder darf’s doch wieder mal was Neues sein.» (pd/eh)