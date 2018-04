Zürichsee Medien AG: Radio Zürisee kauft eigenen Vermarkter

von Christian Beck

Im Haus des alten Hotels Post am Bahnhofplatz in Rapperswil sind nicht nur die Studioräumlichkeiten von Radio Zürisee. Auch der Werbevermarkter Radio Zürisee Werbe AG hat dort seine Büros. «Organisatorisch sind die Radio Zürisee AG und die Radio Zürisee Werbe AG schon heute eine Einheit», sagt Beat Lauber, Verwaltungsratspräsident der Zürichsee Medien AG, Radio-Mehrheitsaktionärin und Besitzerin der Vermarktungsfirma.

Nun soll die Vermarktungsfirma auch juristisch vom Radiosender übernommen werden. Das mühsame interne Verrechnen wäre damit vom Tisch. «Wir verdienen zunehmend Geld mit Marketingaktivitäten, die in die Kasse der Radio Zürisee Werbe AG fliessen», sagt Lauber auf Anfrage von persoenlich.com. So hätten sich die Marktingaktivitäten «Slide my City», «Slide my Day» oder «Ticket for Two» in den letzten Jahren bestens entwickelt und seien von der Hörerschaft positiv aufgenommen worden. Solche Aktivitäten seien aber nur dank des Radiosenders überhaupt möglich, so Lauber. «Wir finden das unfair gegenüber den Radio-Minderheitsaktionären.» Mit der Übernahme würden künftig auch diese von den zusätzlichen Einnahmen des Vermarkters profitieren. Die Übernahme ist per 1. Januar 2019 vorgesehen.



Personelle Konsequenzen habe die Fusion nicht. «Wir behalten eine Co-Geschäftsführung bei, wie es ja heute schon ist», so Lauber. Radio-Zürisee-Geschäftsleiter Tony Immer bleibe der publizistische Chef und Matthias Kost, Geschäftsleiter der Radio Zürisee Werbe AG, der kommerzielle.