Zürichsee Medien AG: Radio Zürisee Werbe AG mit neuem Geschäftsleiter

SwissRadioDay

Mehr als jeder Zweite hört digital Radio

Radio wird in der Schweiz zu 53 Prozent auf digitalem Weg konsumiert. Damit ist digital stärker als analog.

Erstmals wird Radio in der Schweiz über die Hälfte – nämlich zu 53 Prozent – digital gehört. Der analoge UKW-Empfang verliert weiter an Terrain – ab 2020 wird deshalb UKW schrittweise abgeschaltet. Norwegen ist der Schweiz in der Digitalen Migration einen Schritt voraus. persoenlich.com war am Branchenanlass dabei.

von Christian Beck