In einem zweijährigen Strategieprozess wurden Marktanalysen, Benchmarks und Befragungen durchgeführt, die ergaben, dass die Spitex und ihr Logo in der Deutschschweiz einen sehr hohen Bekanntheitsgrad ausweisen. Anders zeigt sich die Situation in der Westschweiz und im Tessin, da dort die Spitex-Dienste in die sozialmedizinischen Zentren integriert sind und nicht als Spitex auftreten, heisst es in einer Mitteilung der Agentur.

Der neue Markenauftritt des Spitex-Verbands und seiner Mitglieder trage diesen Eigenheiten Rechnung, indem er als verbindendes Element konsequent die gemeinsame Marke ins Zentrum des Auftritts rücke. Die Westschweizer Kantone und das Tessin behielten dabei trotzdem ihre regionalen Namen ihrer sozialmedizinischen Zentren.





Der einheitliche Auftritt gegen aussen ermögliche eine klare Positionierung der Non-Profit-Spitex gegenüber privaten Spitex-Anbietern. Damit unterstreiche die gemeinnützige Spitex ihre Marktführerschaft und wolle ihre Stärken vermehrt in der Öffentlichkeit verankern, heisst es in der Mitteilung weiter. Der neue Markenauftritt werde rollend in den verschiedenen Mitgliederorganisationen der Spitex eingeführt.

Die Agentur Life Science Communication hat den Spitex Verband Schweiz und seine Mitglieder im Strategieprozess begleitet und dafür zahlreiche Workshops durchgeführt. In mehreren Runden sei das Redesign entwickelt sowie der neue gesamtschweizerische Claim «Überall für alle» erarbeitet worden, der die USPs der Non-Profit-Spitex auf den Punkt bringe.

Verantwortlich beim Spitex Verband Schweiz: Marianne Pfister (Zentralsekretärin), Francesca Heiniger (Leiterin Kommunikation/Marketing); verantwortlich für Strategie, Beratung und Umsetzung: Life Science Communication, Mark Bächer, Fabienne Schöpfer und Carolin Calef Diasi; verantwortlich für die Kreation: Life Science Communication, Jakob Schiratzki, Ludwig Zeller. (pd/clm)