Goldbach Group: Rekordwerte bei Umsatz und Gewinn erzielt

Goldbach hat ihre erfolgreiche Entwicklung 2017 mit einem Rekordjahr fortgesetzt. Erstmalig in der Unternehmensgeschichte ist der Umsatz trotz anspruchsvoller Werbemärkte über die 500 Millionen-Grenze gestiegen, heisst es in einer Mitteilung des Unternehmens. Rekordwerte wurden demnach auch beim operativen Ergebnis und dem Reingewinn erzielt.

Goldbach erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 512 Millionen CHF (+3.2 Prozent). Bereinigt um Fremdwährungs - und Devestitionseffekte betrug das Wachstum +3.7 Prozent. Erfreulich sei die breite Abstützung dieser positiven Entwicklung. So konnten sämtliche Geschäftsbereiche ihre Umsätze gegenüber dem Vorjahr weiter steigern. Als Folge der höheren Umsätze, einer verbesserten Bruttogewinnmarge sowie erneut tieferen Betriebskosten hat sich das EBITDA deutlich um +22 Prozent auf 39,7 Millionen Franken erhöht.

Der Reingewinn beträgt 11,8 Millionen Franken im Vergleich zu 8,8 Milionen Franken im Vorjahr. Dabei gelte es zu berücksichtigen, dass im Reingewinn ausserordentliche Kosten von 1,5 Millionen Franken im Zusammenhang mit dem laufenden Übernahmeprojekt enthalten sind. Adjustiert um diese Sonderfaktoren betrage der bereinigte Reingewinn 13,3 Millionen Franken.

Aufgrund des Umstandes, dass im Rahmen der geplanten Transaktion mit Tamedia eine allfällige Dividende vom Übernahmepreis abgezogen wird, beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung, keine Dividende für das Geschäftsjahr auszuschütten.

Ad Sales Schweiz

Im Geschäftssegment Ad Sales Schweiz fasst Goldbach die Aktivitäten im Bereich der Werbevermarktung Schweiz zusammen und erzielte damit einen Umsatz von 458 Millionen Franken, was einem Anstieg von +2.3 Prozent gegenüber Vorjahr entspricht. Das EBITDA liegt bei 43,6 Millionen Franken, ein Plus von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Das durch die Goldbach Media (Switzerland) AG betriebene Geschäft der TV-Vermarktung entwickelte sich auch im Geschäftsjahr 2017 erfreulich. Dank einer starken Verkaufsleistung sowie eines stetig wachsenden Vermarktungsportfolios konnte im Vorjahresvergleich der TV-Umsatz um knapp 3 Prozent gesteigert werden. Neben dem «herausragenden operativen Ergebnis» stellen die mehrjährigen Vertragsverlängerungen mit den Partnern Mediengruppe RTL Deutschland und SevenOne Media (Schweiz) sowie der 3 Plus Gruppe, der AZ Medien und des Web-TV-Anbieters Wilmaa wesentliche Meilensteine im Geschäftsjahr 2017 dar.

Die in der Radiovermittlung tätige Swiss Radioworld AG konnte nach einem schwierigen Start ins Jahr deutlich zulegen und schliesst 2017 umsatzmässig nur knapp hinter Vorjahr ab (-3 Prozent). Durch die Anbindung mehrerer Radiostationen an die Buchungsplattform der Swiss Radioworld konnte ein grosser Schritt in Richtung automatischer, eventdatenbasierter Produkteauslieferung getan werden, schreibt Goldbach.

Das Onlinegeschäft in der Schweiz wurde 2017 weiter gestärkt. Die RTL Mediengruppe Deutschland wie auch die SevenOne Media (Schweiz) beteiligten sich an der Goldbach Audience womit die erfolgreiche Partnerschaft auf das Onlinegeschäft ausgedehnt wird. Goldbach vermarktet in der Schweiz exklusiv das Onlineinventar dieser beiden Partner. Zudem wurde anfangs 2017 die Partnerschaft in der Vermarktung des Tamedia Videoinventars erfolgreich gestartet.

Aufgrund der Fokussierung der Goldbach Audience auf das Vermarktungsgeschäft werden nur noch exklusive oder in den qualitativ hochwertigen Netzwerkprodukten integrierte Inventarräume verkauft. Diese Abkehr vom Vermittlungsgeschäft führte zwar zu einem negativen Umsatzeffekt (-6,7 Millionen Franken), jedoch konnte die Marge gesteigert werden. Bereinigt um das wegfallende Vermittlungsgeschäft verzeichnete die Goldbach Audience auf das Portfolio ein Wachstum von 25,7 Prozent.

Neben den klassischen Onlineprodukten konnte auch die Crossfactory nachhaltig und erfolgreich positioniert werden. Ad Sales Deutschland Ad Sales Deutschland erzielte 2017 einen Umsatz von 13,6 Millionen Franken, was einer Zunahme von 67 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Mit einem EBITDA von 0,3 Millionen Franken ist Goldbach im Deutschland Geschäft 2017 wie angekündigt in die Gewinnzone vorgestossen (Vorjahres - EBITDA: - 1,2 Millionen Franken). Die positive Entwicklung der Goldbach Germany GmbH resultiert aus dem Wachstum in allen vier Geschäftsfeldern: TV, Onlinevideo, DOOH und Smart-TV. Im Laufe des vergangen Jahres konnte das seit drei Jahren bestehende Münchner Unternehmen sein Vermarktungsinventar stetig erweitern und sich auf dem Werbemarkt etablieren.

Die auf Werbung für mobile Endgeräte spezialisierte Jaduda GmbH in Berlin konnte 2017 ebenfalls deutlich zulegen und trägt wesentlich zum positiven EBITDA der Gruppe in Deutschland bei. Die Mobile DSP Splicky wurde zu einer DOOH-Plattform weiterentwickelt und ermöglicht nun den programmatischen Einkauf von digitalen Aussenwerbeflächen.

Ad Sales Österreich

Mit seinen Vermarktungsaktivitäten in Österreich erzielte Goldbach 2017 einen um 11 Prozent gesteigerten Umsatz von 14,4 Millionen Franken und ein EBITDA von 0,7 Millionen Franken (+8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr).

Goldbach Austria konnte 2017 ihre Position als Vermarkterin im österreichischen Markt weiter festigen. Zudem werden Verkauf und Kampagnenbetreuung seit dem vergangenen Jahr zentral geführt, womit den zunehmend multichannel-orientierten Kundenbedürfnissen noch besser Rechnung getragen werden kann.

Marketing Services

Im Geschäftsjahr 2017 wurde Goldbach Interactive, die auf Performance Marketing spezialisierte Digital Agentur der Goldbach, konsequent restrukturiert, repositioniert und wieder in die Gewinnzone geführt. Die länderübergreifende Führung konnte die Agentur erfolgreich stabilisieren und dadurch die Dienstleistungsqualität weiter steigern. Als Folge konnten namhafte Neukunden gewonnen und bestehende Mandate im DACH-Raum ausgeweitet werden.

Trotz der letztjährigen Veräusserung der in Biel ansässigen Geschäftseinheit Digital Presences konnten die Umsätze im Bereich Marketing Services um 5 Prozent auf 31,3 Millionen Franken gesteigert werden. Das EBITDA 2017 betrug 0,1 Millionen Franken (Vorjahr: - 2,0 Millionen Franken).

Ausserordentliches Ergebnis, Cash Flow und Bilanz

Im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme durch Tamedia sind im Geschäftsjahr 2017 Kosten von 1,5 Millionen Franken angefallen, insbesondere für Dienstleistungen im Bereich der Transaktions - und Rechtsberatung. Diese sind als ausserordentlicher Aufwand in der Jahresrechnung separat dargestellt. 2016 betrug das ausserordentliche Ergebnis +1,3 Millionen Franken, im Wesentlichen verursacht durch den Verkauf der Geschäftsaktivitäten in Polen sowie Restrukturierungsmassnahmen im Bereich Marketing Services.

Adjustiert um die oben genannten, ausserordentlichen Effekte konnte der bereinigte Reingewinn im vergangenen Geschäftsjahr von 7,5 Millionen Franken auf 13,3 Millionen Franken um +78 Prozent gesteigert werden. Der operative Cash Flow beträgt 27,7 Millionen Franken (Vorjahr 28,5 Millionen Franken). Das Eigenkapital beträgt 51,3 Millionen Franken, was einer Eigenkapitalquote von 27.1 Prozent entspricht.

Partnerschaft mit Tamedia

Das gegenwärtige Geschäftsmodell der Goldbach basiert zu einem grossen Teil auf linearem TV, welches durch das veränderte Konsumverhalten (zeitversetztes Fernsehen, Streaming), die zunehmende Konvergenz verschiedener Mediengattungen und der damit einhergehenden steigenden Technologielastigkeit des Geschäfts bedeutende Herausforderungen zu meistern hat.

Aus diesen Überlegungen haben der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der Goldbach Anfang 2017 ein Projekt zur strategischen Neuausrichtung initiiert, welches zum Ziel hatte, mithilfe eines strategischen Partners die Geschäftsbasis der Goldbach zu erweitern, um dadurch die beschriebenen langfristigen Risiken im Kerngeschäft zu kompensieren. Mit Tamedia hat Goldbach den idealen Partner gefunden.

Durch die angestrebte Übernahme durch Tamedia erhält Goldbach einen Mehrheitsaktionär und strategischen Partner, der die gleichen unternehmerischen Ziele verfolgt sowie Zugang zu weiterem Werbeinventar und technologische Synergien ermöglicht. Gemeinsam sind Goldbach und Tamedia gut aufgestellt, um die anstehenden Veränderungen im Werbemarkt zu meistern und Werbekunden und Medienpartner mit technologisch innovativen Angeboten zu unterstützen.

Goldbach wird innerhalb der Tamedia-Gruppe als eigenständiges Unternehmen mit dem bisherigen Management weitergeführt. Der Verwaltungsrat und das Management der Goldbach sind überzeugt, dass durch diese Partnerschaft gleichermassen der Werterhalt für die Aktionäre, der Mehrwert für Kunden und Partner wie auch die Zukunftsperspektiven der Mitarbeitenden sichergestellt werden.

Veränderungen im Verwaltungsrat

Sämtliche bestehenden Verwaltungsräte der Goldbach Group AG haben sich entschieden, bei Zustandekommen eines öffentlichen Übernahmeangebots der Tamedia AG mit Wirkung ab Vollzug von ihren Ämtern, zurückzutreten. Neu in den Verwaltungsrat gewählt werden sollen Christoph Tonini (CEO Tamedia) als Präsident sowie Sandro Macciacchini (CFO Tamedia) und Marcel Kohler (Leiter Werbung & Pendlermedien Tamedia) als Mitglieder des Verwaltungsrates. (pd)