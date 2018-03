DXC Technology: René Mulder wird Verkaufsleiter

René Mulder tritt per sofort als Director Sales und Area Sales Leader Switzerland bei DXC Technology an und hält Einzug in die neu formierte Geschäftsleitung. Der IT-Dienstleister stelle sich nach dem letzjährigen Zusammenschluss von CSC und HP damit breiter für die nächsten Wachsstumsschritte auf, heisst es in einer Mitteilung. Mulder unterstützt als Mitglied der Geschäftsführung Liliana Scheck, General Manager & Chairman of Management Board.

Seit August 2017 bei DXC tätig und habe er massgeblich den Ausbau der Salesorganisation in der Schweiz vorangetrieben. Vor seiner Tätigkeit bei DXC arbeitete der Schweizer-Niederländische Doppelbürger bei T-Systems als Managing Director für die niederländische Landesgesellschaft sowie langjährig als VP Sales in der Geschäftsleitung der T-Systems Schweiz. Unter anderem hielt er Leitungspositionen bei Swisscom und Siemens in der Schweiz als auch in Deutschland, Polen und Tschechien inne. Er verfügt über ein breite und langjährige Erfahrung in der IT Branche und kennt den schweizer Markt bestens. (pd/wid)