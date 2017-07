Admeira: René Plug verstärkt den Vermarkter

René Plug wird in dieser Funktion insbesondere für die Beratung und Unterstützung der Geschäftsleitung in den Bereichen Unternehmensstrategie, Business Development und Evaluation neuer Geschäftsfelder zuständig sein, wie Admeira in einer Mitteilung schreibt.

«Mit René Plug haben wir einen Fachmann an Bord, der fundiertes Wissen und Erfahrung rund um Strategieentwicklung und Business Development mitbringt, was für Admeira von grosser Bedeutung ist», wird Marc Sier, Chief Operating Officer bei Admeira, zitiert. «Zudem ist er bestens mit der Medienbranche und insbesondere mit der digitalen Welt vertraut.» Als Managing Director Strategy & Business Development wird Plug Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung.

In seiner vorherigen Tätigkeit bei Swisscom hat Plug als Chief Strategy Officer im digitalen Bereich gearbeitet. Er ist ein ausgewiesener Branchenexperte mit langjähriger Erfahrung und war zudem international als Berater tätig, unter anderem bei OC&C London. Plug hat einen MBA der London Business School mit den Schwerpunkten Strategie und Finanzen sowie einen Master in Kommunikationswissenschaft mit Spezialisierung in Medienpolitik und -strategie. (pd/cbe)