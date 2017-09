Hofnarr Consulting: Reto Dürrenberger gründet Beratungsfirma

Mit der von Reto Dürrenberger gegründeten Beratungsfirma Hofnarr Consulting sollen Schweizer KMU- und Grossbetriebe angesprochen werden, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Name der Firma verspreche ehrliche Beratung. Angeboten würden Marketing- und Kommunikationsberatung für Unternehmen aus allen Branchen. Auch für die Pharma-Industrie, habe doch Dürrenberger in der Branche gemäss Mitteilung sowohl auf Agentur- als auch auf Kundenseite (letzteres in einem Mandat als CMO bei der Strathos Pharma in Deutschland 2016) gearbeitet, wie es weiter heisst. Zusätzlich biete Dürrenberger Managementarbeiten im Zeichen des People Marketings an. So manage er bereits als Hofnarr die Starköchin Meta Hiltebrand im In- und Ausland. Die Webseite der neuen Firma lautet: hofnarr.com

Seine Beteiligungen und Engagements bei der Werbeanstalt Schweiz und bei Rent a Rentner, wo Dürrenberger zudem als Geschäftsführer amtet, bleiben bestehen. (pd/tim)