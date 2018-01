In der Herbstkampagne für die CSS von MediaCom und Notch Interactive sei die richtige Botschaft zur richtigen Zeit an die richtigen User in Echtzeit ausgespielt worden. Wie es in einer Mitteilung von MediaCom heisst, wurden in einem mehrstufigen Prozess zuerst individuelle, dynamische Werbemittel abhängig von den 15 vordefinierten Zielgruppen, der Region und Sprache ausgespielt (persoenlich.com berichtete). In der zweiten Stufe erfolgte ein Retargeting und der User erhielt abhängig von seinem Surfverhalten individuell auf ihn zugeschnittene Botschaften, klar auf Angebote und relevante Services fokussiert.







Die Überprüfung und Optimierung in Echtzeit während der gesamten Laufzeit, über sämtliche Zielgruppen sowie User Journeys hinweg, habe zu deutlich besseren Clickraten und höherem Engagement des Users geführt.

Einzigartig sei die Verknüpfung dieser dynamischen und programmatisch eingekauften Herbstkampagne mit einem intelligenten «Realtime Attribution Modelling» auf Basis der jeweiligen User Journey, schreibt MediaCom weiter. Dies ermögliche eine permanente Optimierung des Marketingbudgets über alle digitalen Kanäle.

«Die grosse Herausforderung bestand jedoch darin, sämtliche Online-Marketing-Kanäle in einem holistischen Ansatz zu betrachten und die Budgets in Echtzeit zur maximalen Effizienz zuzuweisen», so Sebastian Schönbächler, Online-Marketing-Manager bei der CSS, in der Mitteilung.

«MediaCom Schweiz ist immer auf der Suche nach ‹what’s next›, daher die Entscheidung einen für die Schweiz einzigartigen und personalisierten Attribution Modelling Ansatz in Partnerschaft mit der Windsor Group zu entwickeln», so Maurizio Miggiano, Head of Data & Analytics von MediaCom. Es sei das das erste Mal, dass eine Agentur in der Schweiz ein Real-Time-Marketing-Tool dieser Art auf den Markt bringe.

«Die Kombination der dynamischen Herbstkampagne und des intelligenten Attribution Modellings führte im Vergleich zum Vorjahr zu einem um 35 Prozent erhöhtem ROI. Somit war die CSS Herbstkampagne die erfolgreichste CSS Herbstkampagne aller Zeiten», so Marcel Engelberger, Leiter Digital Marketing CSS. «Wir werden diese Ergebnisse als Basis für die Budgetverteilung im nächsten Jahre nutzen und zusammen mit MediaCom und Notch dieses erfolgreiche Kampagnensetup weiterhin nutzen und ausbauen». (pd/eh)