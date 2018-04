Clear Channel: Robert Furger neuer Chief Development Officer

Clear Channel Schweiz verpflichtet Robert Furger als neuen Chief Development Officer. Furger ist in dieser Funktion verantwortlich für den Ausbau und die kontinuierliche digitale Weiterentwicklung des Out-of-Home Angebotes von Clear Channel, wie es in einer Mitteilung heisst. Er betreut mit seinem Team auch die bestehenden langjährigen Partnerschaften mit Immobilien- und Grundbesitzern.

«Mit Robert Furger konnten wir einen leidenschaftlichen Macher und Innovator verpflichten, der unsere Ambitionen hinsichtlich Digitalisierung und Wachstum weiter vorantreiben wird», wird CEO Christoph Marty zitiert.

Urs Zeier, der diese Funktion zurzeit ausübt, wird seine operative Tätigkeit an Furger übergeben, der die Weiterentwicklung des Clear-Channel-Portfolios über einen längeren Zeitraum betreuen kann. Zeier wird im Rahmen von einzelnen Projekten weiter für Clear Channel tätig sein.

Furger verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Business Development und im Digitalbusiness. In seiner beruflichen Laufbahn war er in leitenden Funktionen für die DCL Data AG, search.ch (RIM GmbH) und Orell Füssli Wirtschaftsinformationen tätig. Vor seinem Wechsel Clear Channel war er Gründer und CEO von Klara Now, einer digitalen Fullservice-Marketingagentur für KMU.

Furger startet am 1. September und übernimmt die operative Verantwortung am 1. Oktober 2018. Er wird Mitglied der Geschäftsleitung und berichtet an CEO Marty. (pd/cbe)