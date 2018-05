Die Zürcher Eventagentur Gruber und Ianeselli verwandelte das Shoppi Tivoli Spreitenbach am Montag kurzfristig in den Centre-Court für alle Tennisfans. Denn Sunrise konnte ihren Markenbotschafter Roger Federer für eine Signierstunde in den Shop im Shoppi Tivoli gewinnen, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Im Shoppi Tivoli in Spreitenbach herrschte Spannung wie an einem Grand-Slam-Turinier. Über 1500 Tennis-Begeisterte fanden sich im Einkaufszentrum ein. Dann lief Federer in der Shoppi-Mall ein. Und wer Federer kennt, weiss, dass so ziemlich alle Fans mit einem Autogramm oder einem Selfie mit Roger nach Hause gingen.

Nach dem Public-Event wurde Federer in ein privates Penthouse in Zürich gefahren. Zusammen mit Sunrise wurden dort ausgewählte Gäste zu einem Private Dinner begrüsst. Mit dabei war auch Moderator Rainer Maria Salzgeber, der zusammen mit Sunrise-CEO Olaf Swantee und CBO Robert Wigger durch den Abend führte. Neben einem Drei-Gang Menu gab es Gelegenheit, den besten Spieler aller Zeiten etwas Näher kennenzulernen. Federer wechselte dazu bei jedem Gang den Tisch, um sich mit den Gästen zu unterhalten. Als Abschluss konnte jeder der 30 Gäste noch private Bilder mit dem Tennisstar machen lassen. (pd/wid)