NZZ-Gruppe: Roger Gehri folgt auf Alexander Stadelmann

Roger Gehri wird ab 2. August neuer Verkaufsleiter Luzern, wie die NZZ-Mediengruppe in einer Mitteilung schreibt. Damit tritt er die Nachfolge von Alexander Stadelmann an, der im Laufe Sommers oder Herbsts neuer Geschäftsführer der TCS-Sektion Waldstätte wird. Gehri verantwortet in seiner neuen Funktion die Werbevermarktung der «Luzerner Zeitung» und des «Anzeiger Luzern».

Der 50-Jährige ist seit 1992 in verschiedenen Funktionen im Verkauf tätig. Seit 2001 leitet er die APG/SGA Traffic in der Zentralschweiz. Er sei ein profunder Kenner des Luzerner Markts. Als Mitglied der Wey-Zunft, die er seit 2014 präsidiert, sowie als Mitglied der City Vereinigung Luzern, des Fussballclubs Luzern und des Werbeclubs Zentralschweiz verfügt er laut Mitteilung über ein «hervorragendes Netzwerk». (pd/tim)