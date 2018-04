XAVER Awards 2018: Roger Tondeur gewinnt den «XAVER of the Year»

Roger Tondeur erhält den «XAVER of the Year» und wird so für sein erfolgreiches und langjähriges Engagement in der Live-Com-Branche ausgezeichnet, heisst es in einer Mitteilung.

Tondeur, in den 1960er-Jahren in Zürich aufgewachsen, sei «der Prototyp eines Menschen, der beharrlich seiner Berufung folgt und sich von neuen Chancen und Möglichkeiten immer wieder in den Bann schlagen lässt.» Wie andere berühmte Unternehmer unserer Zeit brach er seine formale Ausbildung ab, um praktische Erfahrungen zu sammeln – in seinem Fall im Eventmanagement. Als junger Mann organisierte er kostenlose Konzerte für junge alternative Künstler in Paris.

Anfang der 1980er-Jahre kehrte er mit seiner Familie in die Schweiz zurück, wo er zunächst für eine grosse Reiseagentur arbeitete. Bald sammelte er auch Erfahrung in der Kongressorganisation. 1987 gründete er die Eventagentur MCI und entwickelte das Unternehmen ab dann zu einem multinationalen Player auf seinem Gebiet.

«Mit seiner ethischen, loyalen Haltung und seiner Fähigkeit, andere einzubinden, gelang es Roger Tondeur, ein fantastisches Team für sich zu gewinnen, das ihm hilft, seine Vision und seine Träume umzusetzen», schreiben die Organisatoren. Das Markenwertversprechen von MCI beruhe auf der sehr einfachen Erkenntnis: «Wenn sich Menschen begegnen, entsteht Magie». Das sei die DNA des Unternehmens, die in Rogers Persönlichkeit zum Ausdruck komme und die alle Mitarbeitenden von MCI in ihrer täglichen Arbeit verkörpern und im Herzen tragen.

MCI hat seinen Hauptsitz in Genf und beschäftigt mehr als 2300 Mitarbeiter weltweit. Mit 61 Büros in 32 Ländern und zehn internationalen Partnerschaften feierte die MCI letztes Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Sebastien Tondeur, Rogers Sohn, trat 2010 als neuer CEO in die Fussstapfen seines Vaters. (pd/maw)