NR Swiss: Roland Rosset verstärkt das Team

Roland Rosset leitet neu das New Business Development von NR Swiss und ist in dieser Funktion primär für die Erschliessung neuer Kundenmandate und die strategische Beratung von Key Accounts verantwortlich. Dies schreibt das Medienbeobachtungsunternehmen in einer Mitteilung.

Vor seinem Start bei NR Swiss war der frühere Spitzenruderer Rosset bei verschiedenen Firmen in der Markt- und Sozialforschung im Management und als Berater tätig – darunter mehrere Jahre als Geschäftsführer Marktforschung und Kundenberater in der Medienbeobachtung bei Management Tools in Beckenried. Seine Karriere startete der 60-Jährige bei der heutigen GfK Switzerland, bei welcher er in seiner 24-jährigen Tätigkeit nebst dem Aufbau einer Niederlassung in Shanghai auch als Leiter des Ressorts Umfrageforschung und als Mitglied der Geschäftsleitung amtete. Ebenfalls als Geschäftsleitungsmitglied und Verwaltungsrat war er zehn Jahre lang beim Link Institut in Luzern aktiv. Zudem war Rosset langjähriger Vorstand und Präsident des Verbandes Schweizer Markt- und Sozialforschung VSMS.

Nach einer 18-monatigen beruflichen Auszeit, um seinen lange gehegten Traum von einer Weltreise zu verwirklichen, freue sich Roland Rosset auf seine neue Herausforderung, heisst es weiter. (pd/wid)