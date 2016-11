Leo Burnett Schweiz: Rollende Wörter zum Mittexten

Seit September rollen auf den gelben Containern der Post Wörter durchs Land, die unterstreichen, dank wem hierzulande alles schnellstmöglich an den richtigen Ort kommt, wie die Agentur Leo Burnett Schweiz in einer Mitteilung schreibt. Jetzt sei die ganze Schweiz aufgerufen, auf der Website für ihren Ort mitzutexten. Sprich: Den eigenen Ortsnamen mit einem Gegenstand zusammenzubringen, den man per Paket dorthin verschicken könne.

Bei dem Wettbewerb, der aktuell in Post-Filialen und online beworben wird, gingen allein in den ersten zehn Tagen über 7’000 Vorschläge ein. Im Anschluss wird eine Jury der Post die 25 besten Ortwörter auswählen, die bald auf einem Container durch die Schweiz fahren. Auf die Vorschläge mit den meisten Votes warten als zusätzlicher Anreiz Postshop-Gutscheine im Gesamtwert von 5000 Franken.







Verantwortlich bei PostLogistics: Ruth Mathias (Leiterin Kommunikation), Martin Gonzenbach (Leiter Marketing-Kommunikation), Karin Krummenacher (Projektleiterin Marketing-Kommunikation), Sascha Jäggi (Digital Manager Marketing-Kommunikation); bei Leo Burnett Schweiz: Axel Eckstein (ECD), Christian Bircher (CD), Bastian Otter (Text), Dominik Zekar (Grafik), Fernando Gort, Elisa Stahel (Beratung); Online-Umsetzung durch Cubera Solutions AG: Sandra Simon, Mario Venturini, Michael Fretz. (pd/clm)