Im Oktober 2016 gewann die SBB 140 Pilotkunden für die erste Variante von «SBB Green Class». Das innovative Angebot für kombinierte, nachhaltige Mobilität umfasst nebst dem 1.-Klasse-Generalabonnement die Nutzung des Elektrofahrzeugs BMW i3 sowie Mobility und weitere Leistungen während einem Jahr, heisst es in einer Mitteilung. Mit Hilfe der von Corpmedia produzierten Bloggerfilme und gut abgestimmten digitalen Massnahmen konnten innert kürzester Zeit über 2000 Interessenten mobilisiert werden (persoenlich.com berichtete).

Die SBB geht einen Schritt weiter und lanciert am 15. Juni «SBB Green Class E-Bike» in Zusammenarbeit mit MyStromer AG, M-Way, Mobility und weiteren Partnern. In diesem Pilotprojekt werden erneut 300 Mobilitätspioniere gesucht, die ein Jahr lang kombinierte, nachhaltige Mobilität von Tür zu Tür testen. Corpmedia unterstützt die SBB mit einem neuen Film und porträtiert die SBB-Ambassadoren und Mobilitätspioniere Christian und Bettina Hirsig. Die Protagonisten erzählen von ihrem Alltag und zeigen auf, wie Mobilitätsleistungen für Pendler, Privat- und Geschäftsreisende verbunden werden, um staufrei, aktiv, flexibel und nachhaltig von Tür zu Tür unterwegs zu sein.

Eingesetzt wird der Film auf der Microsite, auf Youtube, nativ im redaktionellen Umfeld und auf allen SBB-eigenen Social-Media-Kanälen.

