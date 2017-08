Knallige Farben, Schlagwörter in Grossbuchstaben und ein bunter Sonnenschirm: Der neue Spot von farmy.ch erinnert in seiner Aufmachung stark an den Aldi-Spot «Hier kommen die Aldi-Kinder!», welcher Anfang 2017 die Ära neuer Kinder ankündigte (persoenlich.com berichtete). Neben Migros- und Coop-Kindern sollen auch die Aldi-Kinder den Schweizer Lebensmittelmarkt aufmischen.

Die Ähnlichkeit der Spots ist bewusst: «Wir provozieren mit der Kampagne und möchten die Schweizer Gesellschaft zum Nachdenken bewegen», heisst es in einer Mitteilung. Die Schweiz brauche kein weiteres Kind, sondern «Menschen wie Dich und Mich, die genau wissen wollen, was sie täglich einkaufen».

Die Kampagne läuft unter dem Namen «Erwachsen Einkaufen». Das Video sei fast eine 1:1-Parodie, schreibt Farmy. Die Bilder und Szenen seien dem Aldi-Spot sehr ähnlich und sogar die Musik höre sich an wie im Original-Spot. Alles Bildmaterial sei von Farmy selber gedreht worden und zeige keine Schauspieler, sondern ausschliesslich eigene Mitarbeiter und Produzenten. Die Musik wurde eigens für den Spot komponiert. Die einzelnen Inhalte würden auf dem Original-Text von Aldi basieren und seien nur leicht verändert. Sie sollen Transparenz, Authentizität und Fairness gegenüber Lebensmittelproduzenten vermitteln.





Auf der Kampagnen-Website werden die Gedanken strukturiert und durch Gegenüberstellung einzelner Screenshots aus den beiden Spots untermauert, heisst es weiter. Die Nachricht sei simpel. Der Zuschauer solle sich Gedanken über seinen täglichen Einkauf machen und möglichst «Erwachsen Einkaufen». Laut der Website heisse das bewusst, möglichst regional und nachhaltig, zu fairen Preisen für gute Qualität.

















Credits: Konzept und Text: Farmy.ch; Regie: Christian Massler Santiago. (pd/tim)