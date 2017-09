Goldbach Group: Schweizer Pralinen und Live-Videos in Köln

An der «dmexco» 2017 in Köln zeigte sich die Goldbach Group laut Mitteilung von ihrer Schokoladenseite. Der Maître Chocolatier Claude Bernasconi von Lindt & Sprüngli habe mit seinem Handwerk die zahlreichen Standbesucher fasziniert und sei Anziehungspunkt und Bindeglied zur Botschaft von Goldbach «Your Message Is Our Passion» gewesen.

Kreativ und digital begleitet wurde der Auftritt zudem von Live-Videokünstler Uli Sigg aus Köln, wie es weiter heisst. Er stellte mit vor Ort abgemischten Videoprojektionen die Messebesucher in den Vordergrund und schaffte mit innovativem Ansatz den Dialog zu Kunden und Brancheninteressierten.

«Der ‹dmexco›-Auftritt war ein Erfolg. Goldbach gelang es, eine Plattform für den Austausch zwischen all unseren Gesellschaften und den Kunden und Partnern zu schaffen. Das süsse Schmankerl hat uns alle zusammengebracht», lässt Michi Frank, CEO Goldbach Group, in der Mitteilung zitieren. (pd/tim)