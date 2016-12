Hauser & Partner: «Schweizer Weihnachten» mit LED-Lichterfest

Eine Stadt in der Weihnachtszeit ist immer etwas Besonderes. Auch Zürich und Genf leben durch Lichter, Stimmungen und Menschen und strahlen in Ihrem einzigartigen Festtagskleid.

Während der Adventszeit erstrahlen die Hauptfassaden der beiden Globus-Gebäude Genf und Zürich Bahnhofstrasse mit einer riesigen Lichtinstallation zum Thema «Schweizer Weihnachten» und ergänzen so die Weihnachtsbeleuchtungen der Stadt.

In enger Zusammenarbeit mit Hauser & Partner, der Agentur für dreidimensionale Kommunikation aus Dübendorf, entstand die grösste, animierte LED-Fassadenbeleuchtung dieser Art in der Schweiz, heisst es in einer Mitteilung. Für die weihnächtlichen Lichtinszenierungen auf den über 500 Quadratmetern grossen Lichtvorhängen wurden über 11’000 Kugeln speziell für Globus verbaut. Jede einzelne LED-Kugel der animierbaren Lichtinszenierung ist einzeln steuerbar.

Die Animationen an den Fassaden sind eine stilvolle Ergänzung der Weihnachtsbeleuchtung und tragen zur faszinierenden Stimmung in den Städten Genf und Zürich bei.



Verantwortlich bei Globus: Marc Engelhard (Gesamtverantwortung), Sven Jasper (Projektleitung), Anita Lussmann-Aragao (Art Direction), Roger Buess (Baumanagement), Marcela Palek (Medienstelle), Daniel Kunz (Geschäftsführer Globus Zürich), Nadim Dziri (Geschäftsführer Globus Genf); bei Hauser & Partner: Suzana Jotovic (Gesamtverantwortung), Tobias Venzin (Projektleitung), Sandra Neff (Art Direction), Richard Hänni (Operations Director), David Holton (Engineering), Karin Lüthi (Production Planning), André Bär, Peter Bollinger, Marcel Ribbe, Frank Sutter (Production Team). (pd/cbe)