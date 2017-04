Für den diesjährigen Preis des Schweizer Dialogmarketing Verbands, dem SDV Award, sind über 175 Arbeiten eingereicht worden. Vor wenigen Tagen wurde die Ausstellung mit allen eingereichten Dialogmarketing-Kampagnen durch Verbandspräsident Milo Stössel eröffnet. Mittlerweile sind auch die Gewinner bestimmt. Allerdings werden diese noch nicht bekannt gegeben. Es wurde Stillschweigen bis zur Award-Night vereinbart, schreibt der Verband in einer Mitteilung. Die Award-Night findet am 29. Juni im StageOne in Zürich statt.

Weitere Informationen sind unter https://sdv-dialogmarketing.ch/schweizer-dialogmarketing-preis-sdv-award-2017/ zu finden. (pd/lom)