Noch bis Freitag 18. Mai, können aufmerksame Hörerinnen und Hörer von Radio 24 und Virgin Radio Hits Switzerland mit Hilfe der Shazam-App Tickets zum ausverkauften Ed-Sheeran-Konzert gewinnen. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Hörer den Ed Sheerans Song «Happier» auf Radio 24 oder Virgin Radio Hits Switzerland «shazamen», wie es in einer Mitteilung heisst. So gelangen so zu einer versteckten Verlosungsseite. Alternative Musikquellen liefern die gewohnten Resultate in der App.

«Die Musikindustrie ist im stetigen Wandel, welche neue und innovative Vermarktungsmöglichkeiten hervorruft. Mit Radio 24 und Virgin Radio Hits Switzerland konnten hierzu genauso innovative und begeisterte Partner für die Zusammenarbeit gewonnen werden», wird Stefania Lorenzetto, Managing Director Marketing von Warner Music Switzerland, in der Mitteilung zitiert. Als erstes Schweizer Unternehmen geht AZ Medien in Zusammenarbeit mit Warner Music und Shazam diese Kooperation ein. «Eine solche Radio-Kampagne gab es bisher in der Schweiz noch nie», so Kelly Tennison, Commercial Manager für die Schweiz bei Shazam. Radio-24-Geschäftsführer Florian Wanner sagt: «Sowohl beim Radio als auch bei Shazam geht es darum, neue Musik zu entdecken. Die Kombination macht Sinn und bietet zudem eine neue digitale Vermarktungsmöglichkeit.»

Zusätzlich zu der aktuellen Radio-Kampagne hängen in der Deutschschweiz Plakate zur Marketingaktion (siehe Bild). Passanten können diese mit der Shazam-App fotografieren und so ebenfalls am Gewinnspiel teilnehmen. (pd/cbe)