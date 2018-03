Campaigning Summit Switzerland: Sich austauschen und inspirieren

Am Campaigning Summit Switzerland trafen sich am Freitag im Papiersaal Zürich vier internationale Referentinnen und rund 140 Kampagnen-Macher/innen aus Deutschland, Ghana, Hawaii, Italien, Kenia, Spanien, Schweiz und Südafrika und aus vielen verschiedenen Branchen und Berufen. Auch der ghanaische Botschafter Ramses Joseph Cleland stattete dem Event einen Besuch ab, wie es in einer Mitteilung heisst.

Honey Thaljieh erzählte den Teilnehmern ihre inspirierende Geschichte und wie sie sich mit Fussball für Gleichberechtigung und Inklusion engagiert. Nicole M. Pfeffer zeigte konkrete und faszinierende Beispiele dafür, wie man die Kundensicht so einnehmen kann, dass man Kunden langfristig bindet.

Nadja Schnetzler gewährte einen Einblick in die Geschichte des Project R und den Aufbau des Republik Magazins. Lucy Quist begeisterte durch ihre Präsenz und die Einblicke darin, wie sie mit unternehmensinternen Campaigning die Mobilfunkfirma Airtel in Ghana zur beliebtesten Marke machte. Für eine Auflockerung sorgte nach dem Mittagessen Sam-Elise Etienne mit ihrem lustigen Programm #DoNotEatThePeanut.

Der persönlich Verlag unterstützt den Campaigning Summit Switzerland. Weitere Bilder vom Event gibt es hier. (pd/wid)